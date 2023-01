Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru este in prezent una dintre cele mai urmarite vedete din showbiz-ul romanesc, ea fiind asistenta de ani buni la emisiunea matinala Neatza cu Razvan și Dani. Puțini știu, insa, ca inainte de a fi pe micile ecrane, blondina ducea o viața liniștita, alaturi de soțul ei, Bogdan Olaru. Detalii…

- Ramona Olaru a izbucnit in plans in cadrul emisiunii Neatza cu Razvan și Dani de la Antena 1. Puțini sunt cei care știu ca pe frumoasa blondina o cheama și Nicoleta, iar astazi, de ziua ei de nume, asistenta TV a primit o surpriza de zile mari din partea colegilor sai de platou. Ce dorința […] The post…

- Ramona Olaru ofera inca de la primele ore ale dimineții doza de energie in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani. Asistenta TV și-a obișnuit telespectatorii de la Antena 1, dar și colegii din platou cu cele mai amuzante glume. Iata ce a dezvaluit Ramona Olaru in aceasta dimineața!

- Ramona Olaru a venit și in dimineața aceasta cu energie și voie buna la Neatza cu Razvan și Dani. Dimineața a inceput din nou cu o gluma inspirata a asistentei TV, care i-a amuzat pe barbații din platou. Iubita lui Catalin Cazacu și-a facut temele și de data aceasta.

- Ramona Olaru este tot timpul cu zambetul pe buze, iar asistenta TV de la Antena 1 și-a obișnuit telespectatorii cu umorul sau specific inca de la primele ore ale dimineții in platoul de la Neatza cu Razvan și Dani. Logodnica lui Catalin Cazacu face o serie de dezvaluiri și ofera doza de energie in platou.…

- Neatza cu Razvan și Dani a inceput și in aceasta dimineața, cu momente de umor. Ramona Olaru și-a pregatit, ca de obicei, gluma cu care ii amuza pe telespectatori in fiecare dimineața. De aceasta data, asistenta TV a ales o gluma despre agațat.

- Ramona Olaru a dat startul zilei cu o noua gluma care i-a amuzat pe prezentatorii de la Neatza, dar și pe telespectatori. Indragita asistenta TV a fost, de data aceasta, ajutata și de look-ul școlaresc adoptat. Iubita lui Catalin Cazacu a purtat ochelari de vedere.

- Cu ce nu ii face pe plac Ramona Olaru lui Catalin Cazacu. Asistenta de televiziune de la „Neatza cu Razvan și Dani” are una dintre cele mai intense și atipice relații din lumea showbizului romanesc. Blondina se cearta la ordinea zilei cu partenerul sau. Insa nimic nu-i impiedica sa continue relația…