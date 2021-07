Stiri pe aceeasi tema

- Noul stadion din Giulești este aproape de inaugurare. Compania Naționala de Investiții a postat astazi o serie de imagini spectaculoase și a avut un mesaj pentru fanii rapidiști. Fanii giuleșteni se pregatesc sa ia din nou cu asalt Arena Naționala, pentru meciul cu Farul, din etaa cu numarul 3 a Ligii…

- In luna decembrie a anului trecut, Radu Valcan și Adela Popescu s-au mutat in casa noua. Cei doi și-au prezentat acum locuința in detaliu. Totodata, s-a aflat cați bani au investit in piesele de mobilier și in accesorii. Și-au dorit o casa mare pentru ca familia lor s-a marit, acum au trei copii. „Imi…

- Adela Popescu a oferit fanilor primele declarații de pe patul de spital, dupa ce a devenit astazi mama pentru a treia oara. Vedeta afirma ca a avut parte de un travaliu greu, dar in aceste momente ea și bebelușul sau sunt foarte bine.

- „Puskas Arena”, astazi, cand Ungaria joaca in fața Portugaliei, de la ora 19:00, este unicul loc de la Euro 2020 in care toate biletele au fost vandute: 65.000. Pentru ca vaccinul are efect. Și pentru ca așa dorește premierul Viktor Orban. Budapesta. Unicul oraș din cele 11 de pe harta Euro 2020 care…

- Acesta a fost postat inclusiv pe pagina fostului sau club, Tottenham Hotspur, de pe o rețea de socializare. In fotografie, Eriksen este zambitor și spera sa paraseasca in curand unitatea medicala din capitala Danemarcei.Vedeți postarea decarului danez pe www.realitateasportiva.net.

- Fanii familiei Sina-Serea sunt șocați de noile vești. Mama modelului a ajuns de urgența la spital. Ce se intampla cu cea care i-a dat viața Ancai Serea? Vedeta a dezvaluit cateva detalii despre starea de sanatate a acesteia. Mama Ancai Serea, de urgența la spital. Care este starea de sanatate a femeii?…

- Șase mașini au fost implicate vineri dupa-amiaza intr-un accident pe Centura Bacaului. Șase persoane, printre care doi copii, au fost transportate la spital, potrivit mediafax.ro. Potrivit ISU Bacau, accidentul a avut loc pe Centura Bacaului, pe direcția de deplasare Bogdan Voda-Adjud.…