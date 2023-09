Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 01.09.2022-31.08.2023, Colegiul Economic Buzau a derulat proiectul ” CODE TO ACCES LABOUR MARKET- Cod de acces pe piata muncii”. Proiectul a fost finanțat prin granturile SEE 2014-2021. Proiectul a adus impreuna o unitate VET din Romania( Colegiul Economic Regele Mihai I Buzau), un agent…

- Comunicat U.V.V.G. Facultatea de Științe Economice, Informatica și Inginerie a fost reorganizata in anul universitar 2015-2016, prin asocierea Facultații de Științe Economice și a Facultații... The post Facultatea de Științe Economice, Informatica și Inginerie la U.V.V.G. appeared first on Special Arad…

- Comunicat. Ce pot avea in comun judecatorii, atașații diplomatici, lichidatorii și executorii bancari, polițiștii și procurorii, grefierii și consilierii prezidențiali? Facultatea de drept – Științele... The post Facultatea de Științe Juridice UVVG. „Ius est ars boni et aequi” – dreptul este arta binelui…

- Facultatea de Științe Economice din cadrul Universitații “Valahia” din Targoviște a organizat a trei ediție a masei rotunde cu tema: "integrarea studenților / absolvenților Facultații de Științe Economice pe piața muncii", o inițiativa a decanului Cristina Ștefan. Au luat parte la eveniment studenți,…

- Proiectul „FPC Vest – Formare profesionala in spiritul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, in care CCIAT a fost lider de proiect, a ajuns la final. Proiectul s-a nascut urmarea identificarii unor nevoi reale ale pieței muncii și gasirii unor soluții adecvate. In contextul…

- Comunicat de presa| APEL catre PNL, Ion Dumitrel și Marius Hațegan: Nu lasați oamenii din mediul rural fara autobuze! Nu le luați dreptul la o viața normala, cu acces la piața muncii, servicii medicale, educație! Comunicat de presa| APEL catre PNL, Ion Dumitrel și Marius Hațegan: Nu lasați oamenii din…

- In calitate de lider de parteneriat, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța stadiul actual de realizare a obiectivelor asumate prin Proiectul “FPC-Vest - Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest” prin prisma realizarilor obținute.

- Comunicat. UVVG Arad a demarat, in luna martie a acestui an, proiectul „Gradinița Verde 2023”. Proiectul a avut ca scop implicarea copilașilor in procesul de... The post Copiii a 19 gradinițe au plantat peste 200 copacei și arbuști, la inițiativa UVVG appeared first on Special Arad · ultimele știri…