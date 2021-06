Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a numit-o, miercuri, pe Ramona Iulia Chiriac sefa a Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. Ea va fi reprezentanta oficiala a CE in Romania, sub autoritatea politica a presedintei Ursula von der Leyen, iar mandatul acesteia va incepe la 1 iulie.

- Premierul Florin Cițu a discutat cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a fi aprobat Planul Național de Reziliența și Redresare. In acest demers, premierul și-a asumat o serie de reforme care vor produce schimbari majore in Romania, in domenii cheie. „Obiectivele vor…

- „Avem cel mai bun PNRR pentru Comisia Europeana! Am asigurat președintele Comisiei Europene ca acesta este Guvernul care va susține reforme. Creștere economica peste media UE, reducerea deficitului bugetar. Am asigurat ca ramanem pe strategia fiscal bugetara, reducerea deficitului am primit susținere…

- „La finalul sedintei am avut discutii si am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si obiectivele pentru ministri in urmatoarele cateva saptamani. Despre vizita la Bruxelles vreau sa fie un memorandum aprobat in momentul in care e depus. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele…

- Premierul Florin Cițu la Bruxelles, discuții pe tema PNRR Premierul Florin Cîțu este la Bruxelles pentru a susține toate proiectele pe care Guvernul le-a inclus în Planul Național de Redresare și Reziliența. Are programate astazi întâlniri cu doi vicepreședinți ai Comisiei…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis joi o scrisoare catre președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, prin care 'atrage atenția asupra derapajelor nedemocratice ale actualului Guvern' manifestate prin politizarea fondurilor…