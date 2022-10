Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu, in varsta de 75 de ani, și-a facut o noua intervenție estetica. Interpreta de muzica populara a recunoscut ca a apelat la medicul estetician. Elena Merișoreanu pune preț pe aspectul fizic, mai ales ca tot timpul este in lumina reflectoarelor. Artista iși dorește sa arate bine și apeleaza…

- Elena Merișoreanu a ajuns din nou pe mana medicilor, dar de aceasta data a celor specializați in estetica. Cantareața de muzica populara și-a facut recent o intervenție pe care aceasta o considera necesara. Interpreta in varsta de 75 de ani ne-a oferit in exclusivitate primele declarații și susține…

- Meghan Markle a suferit o intervenție chirurgicala la nivelul piciorului, iar Ducesa a aparut de mai multe ori cu cicatrice vizibila, insa de abia acum s-a aflat motivul pentru care a apelat la bisturiul medicului. Iata ce intervenție estetica și-a facut la picior!

- Jo iși dorește sa fie in cea mai buna forma a ei, iar vedeta a mers in cabinetul medicului estetician pentru o intervenție la nivelul feței. Jo iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața iar, iar de aceasta data concurenta de la Te cunosc de undeva a postat un mesaj cu privire la intervenția…

- Simona Halep a suferit o intervenție chirurgicala din cauza unor probleme de respirație, a anunțat chiar ea pe rețelele sociale, unde a postat și o fotografie cu ea pe patul de spital și cu nasul bandajat.

- Dorian Popa posteaza zilnic videoclipuri pe platforma YouTube, acolo unde ii ține la curent pe internauți cu ce se mai intampla in viața lui. De data asta, artistul a povestit ce s-a intamplat in timp ce susținea cun concert. „Nu pot sa cred, sunt suparat cu spume. Intr-un fel nu sunt suparat, pentru…

- Alexandra Stan a apelat la o noua procedura estetica. Artista le-a marturisit urmaritorilor ei de pe rețelele de socializare din ce motiv a ajuns din nou pe mana medicului. Ce schimbare și-a facut vedeta.

- Kim Kardashian a impartașit cu cele peste 327 de milioane de urmaritori de pe Instagram noua intervenție estetica la care a apelat. Fosta soție a lui Kanye West și-a dezvaluit secretul pentru abdomenul de model pe care il afișeaza.