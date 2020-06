Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan surprinde din nou. De data asta, artista lanseasa o noua piesa, “Am crezut in Basme”, iar videoclipul este unul deosebit. Interpreta a scapat de inhibiții și a renunțat la haine, alegand sa poarte doar o pereche de jeanși.Intr-unul dintre cadrele de cateva secunde ale teaserului, Andreea…

- Brigitte și-a gasit fericirea in brațele lui Florin Pastrama, insa vedeta a trecut print-o grea suferința atunci cand avea doar 25 de ani. Soțul sau s-a stins din viața chiar sub privirile ei, iar vedeta are chiar și pana astazi un mare regret.

- Connect-R este un tata pe cinste! Vedeta a demonstrat de nenumarate ori ca nu ține cont de nimic pentru a-i aduce zambetul pe buze fiicei sale. Iata cu ce a surprins-o celebrul cantareț pe fetița lui Maya!

- Puțini știu ca, in tinerețe, Razvan Fodor s-a iubit cu Catrinel Menghia! Caștigatorul Asia Express a fost primul iubit al celebrei actrițe, cunoscuta ca și Catrinel Marlon. Motivul rupturii a fost dezvaluit dupa 11 ani, de manechin.

- Andreea Balan s-a desparțit de Keo in urma cu 6 ani, iar acum, se afla in plin divorț de George Burcea, alaturi de care a trait o poveste de dragoste timp de patru ani. Mai mult, cei doi au impreuna doua fetițe superbe. Intr-un moment de sinceritate, vedeta le-a vorbit fanilor despre desparțirile ei.„Orice…

- Unul dintre cele mai mediatizate cupluri din sportul autohton a devenit astfel istorie in apropierea casatoriei. Se pare ca povestea de iubire dintre Ana și Bogdan și Norris Mageanu s-a finalizat dupa trei ani. Desparțire șoc in sport, chiar de Paște! Tenismena s-a desparțit oficial de iubit Doar ca…