Stiri pe aceeasi tema

- Numarul bazal de reproducere a virusului COVID-19 s-a stabilizat la cifra 1, afirma Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie. Daca acest numar este mai mare de 1 inseamna ca o persoana infectata cu noul coronavirus poate infecta mai mult de o persoana.

- Inca 252 de cazuri noi de infectare cu noul tip de coronavirus au fost inregistrate, astazi, in Republica Moldova, dintre care sapte in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, patru sunt de import din Italia, Marea Britanie, Federatia Rusa si Romania.

- BUCUREȘTI, 30 iun - Sputnik. Devenit un adevarat simbol al naționalismului creștin, actorul și scriitorul Dan Puric uimește și incanta de fiecare data cu profunzimea gandirii și frumusețea discursului. A facut-o și aseara, invitat fiind de jurnalistul Razvan Dumitrescu, realizatorul emisiunii ”Subiectiv”.…

- Autor: Cornel NISTORESCU Ne-am ars! Ne suim pe a doua cocoașa a pandemiei. Camila pandemiei devine din ce in ce mai amenințatoare. Explicația este simpla. Oamenii nu se mai tem de coronavirus. Fac bașcalie pe seama lui și pe seama celor care ne conduc in așa-zisa lupta cu acesta. Rid și de cei care…

- Secretarul de stat Raed Arafat se declara suparat ca romanii au inceput sa ignore masurile de siguranța, ba chiar sa nu mai creada in existența coronavirusului și atrage atenția ca situația ar putea deveni foarte grava. „Chiar daca pare dur ce zic acum, la un moment dat, daca nimeni nu vrea sa creada…

- Un reportaj BBC arata drama prin care au trecut femeile insarcinate din Romania, Italia, Croatia si Slovacia, care nu au putut face avorturi in timpul pandemiei de coronavirus. Libertatea a scris pe larg despre aceasta situatie, unde in Bucuresti niciun spital nu mai facea avort la cerere.In varful…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice care sosesc in Romania din statele aflate pe lista. Astfel, au fost…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a reluat zborurile miercuri, dupa pauza impusa de criza pandemica, in conditiile in care traficul aerian al Romaniei a scazut in ultimele doua luni cu aproximativ 98%. „Pentru intreaga omenire, prima jumatate a anului 2020 a reprezentat din punct de vedere sanitar,…