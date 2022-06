Ramona Bădescu a descoperit secretul unui zâmbet perfect la orice vârstă Cu o tradiție din 2007, clinicile stomatologice iDentity s-au dezvoltat permanent pe baza unei politici de tehnologizare constanta. Astfel, fiecare pacient este tratat de o echipa de specialiști susținuți de tehnologie de ultima ora. La aceasta infrastructura se alatura liderul mondial in domeniul echipamentelor laser: LiteTouch trade;, cel mai versatil laser dentar pentru țesuturile dure și moi. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

