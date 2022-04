Rammstein a lansat albumul Zeit Rammstein a lansat albumul “Zeit”. Cel de-al optulea album de studio a ajuns la aproape trei ani de la ultimul proiect, materialul discografic fara titlu al lui Rammstein din 2019, care a ajuns direct in topul celor 14 topuri internaționale, inclusiv in top 10 din SUA, in urma celei mai lungi pauze dintre albumele din cariera lor pana in prezent. De-a lungul unei cariere de aproape 30 de ani, Rammstein a vandut peste 20 de milioane de albume in intreaga lume și a cantat la nenumarate turnee spectaculoase și inovatoare. Cand turneul trupei sold out a fost amanat din cauza pandemiei, Rammstein… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

