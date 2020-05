Rambursarea cheltuielilor in Italia... Accident rutier: rambursarea cheltuielilor medicaleIn cazul raspunderii exclusive a inculpatului accidentului, solicitantul victimei accidentului are dreptul, pe langa despagubiri pentru daunele suferite, și la rambursarea cheltuielilor medicale și nemedicale , produse in timpul procedurii, considerand ca acestea sunt adecvate și conectate la eveniment și, prin urmare, platibil in temeiul art. 1223 cc ca o consecința directa și imediata. Nu exista nici o indoiala ca noțiunea de cheltuieli adecvate include și achiziționarea de mașini speciale și renovarea proprietații pentru adaptarea acesteia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

