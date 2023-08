Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in plin sezon estival, iar mulți dintre noi aleg sa iși organizeze vacanța pe litoral. Aici, prețurile au explodat fața de anul trecut, iar turiștii sunt tot mai nemulțumiți de cat ajung sa cheltuie intr-o excursie. Afla cum poți economisi bani cand mergi la mare, astfel incat sa te incadrezi…

- Dupa cum știm, factura de electricitate a crescut vertiginos, cu atat mai mult acum va crește, in timpul verii. Consumul de energie al aparatului de aer condiționat poate reprezenta un cost mare și imprevizibil. Pentru a incerca sa ințelegi costurile, poți incepe cu puterea nominala a unitații de aer…

- Sindicatele din invațamant au transmis precizari in atenția angajaților in ceea ce privește perioada minivacanței de 1 iunie și Rusalii. Potrivit acestora, zilele libere din perioada 1-5 iunie se acorda și sa platesc tuturor salariaților din invațamant, indiferent daca sunt sau nu in greva. Minivacanța…

- Ministerul Educatiei anunta ca a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru modificarea Calendarului inscrierii in invatamantul primar 2023 2024.Potrivit Ministerului educatiei, in perioada 3 18 mai au fost depuse si validate cererile de inscriere de catre parinti tutori…

- Festivalul-concurs „In memoriam Vasile Contiu", editia a XI-a va avea loc in perioada 19-20 iulie 2023. Potrivit Regulamentului de organizare a manifestarii, inscrierea participantilor va avea loc in perioada 1.06-12.07, preselectia urmand a avea loc in data de 15 iulie prin jurizarea online a candidatilor.…

- Evaluare naționala clasa a VI-a 2023: testarile au fost amanate pentru perioada 30-31 mai. Decizie la minister Evaluare naționala clasa a VI-a: testarile pentru elevi au fost mutate pentru perioada 30-31 mai, in contextul grevei din invațamant. Inițial, probele ar fi trebuit sa se desfașoare in 24-25…

- „Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea 500/2002 privind finantele publice si la art. 2 alin. (1) pct. 39 din legea 273/2006 privind finantele publice locale, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral…

- In perioada 8 – 17 mai, la nivelul județulului Maramureș a avut loc procesul de depunere a cererilor de inscriere pentru concursul de titularizare. ”In perioada 8 – 17 mai au fost depuse cererile de inscriere a candidaților pentru concursul de ocupare a posturilor didactice și cadrelor vacante sau rezervate…