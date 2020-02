Stiri pe aceeasi tema

- Katherine Johnson, femeia de culoare portretizata in filmul ''Hidden Figures'' al carei geniu matematic a propulsat-o, intr-o perioada marcata de segregare, de la o slujba in culise la agentia spatiala americana catre un rol esential in trimiterea oamenilor pe Luna, a murit luni la…

- Remarcile lui Erdogan cu privire la Kashmir a generat o reacție ferma a autoritalor de la New Dheli care l-au convocat pe ambaadorul Turciei pentru a ii inmana o nota de protest. transmite luni Reuters potrivit Agerpres.In timpul unei vizite in Pakistan efectuate saptamana trecuta, Erdogan…

- Forțele militare ale SUA a reușit sa recupereze ramașițele umane ale membrilor echipajului avionului american prabușit luni în Afganistan, au declarat oficiali americani și afgani, citați de site-ul agenției Reuters. Forțele afgane și militanții talibani s-au luptat marți în zona unde…

- Thomas Markle, tatal lui Meghan, ducesa de Sussex, a declarat luni ca fiica lui si sotul acesteia, printul Harry, au ranit-o pe regina Elisabeta a II-a si pe familia regala britanica prin renuntarea la indatoririle lor regale intr-un mod atat de brusc, informeaza Reuters. ‘Sunt jenat’, a declarat Thomas…

- Tatal lui Meghan Markle, Thomas Markle, a declarat pentru Channel 5 ca este dezamagitor ca fiica sa si printul Harry au decis sa nu mai aiba un rol activ in familia regala britanica. El considera ca Meghan si Harry devalorizeaza familia regala si o transforma “intr-un Walmart cu coroana”, relateaza…

- Presedintele Indiei, Ram Nath Kovind, a promulgat joi seara tarziu o controversata lege care faciliteaza obtinerea cetateniei indiene de catre membri ai minoritatilor nemusulmane din unele tari invecinate cu majoritate musulmana, informeaza dpa si Reuters potrivit Agerpres Amendamentul adoptat miercuri…

- Boris Johnson, prim-ministrul britanic, a declarat sambata ca oamenii condamnati pentru infractiuni legate de terorism nu ar trebui eliberati mai devreme din inchisoare. Afirmatia lui Johnson vine dupa ce a fost dezvaluit ca atacatorul de vineri, de pe London Bridge, a fost eliberat din inchisoare…