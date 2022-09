Rămăşiţele celui mai ­vechi dinozaur din Africa, ­descoperite în Zimbabwe Oamenii de stiinta din Zimbabwe au anuntat recent descoperirea ramasitelor celui mai vechi dinozaur din Africa, care a cutreierat pamantul in urma cu aproximativ 230 de milioane de ani, informeaza AFP, citata de Agerpres. Denumit Mbiresaurus raathi, dinozaurul avea doar un metru inaltime, o coada lunga si cantarea pana la 30 de kilograme, potrivit echipei internationale de paleontologi care a facut descoperirea. „Mergea pe doua picioare si avea un cap destul de mic”, a declarat pentru AFP Christopher Griffin, cercetatorul care a scos la iveala primul os. Era probabil un omnivor care se hranea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

