Stiri pe aceeasi tema

- Localnicii celui de-al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei, Harkiv, despre care președintele ucrainean Volodimir Zelenski spunea vineri ca ar putea fi ținta rușilor pentru a fi ocupat, spun ca încearca sa își pastreze speranța, dar se pregatesc pentru ce e mai rau. Asta, în contextul…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…

- „Presedintele Erdogan urmeaza sa se duca in Ucraina pentru a discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, insa ramanem in contact apropiat cu rusii, pentru a evita orice actiune militara ale carei consecinte ar fi ireversbile”, a anuntat marti seara Ibrahim Kalin. Recep Tayyip Erdogan i-a invitat…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, se va deplasa saptamana aceasta la Kiev si Berlin, a anuntat Departamentul de Stat de la Washington, in urma discutiilor neconcludente purtate saptamana trecuta cu Rusia asupra solicitarilor acesteia privind securitatea europeana, relateaza AFP si Reuters,…

- Occidentul acuza Moscova de pregatirea unei agresiuni impotriva Ucrainei, tinand cont de zecile de mii de soldati si cantitatile semnificative de material si echipamente militare desfasurate la granita Rusiei cu Ucraina.Pentru saptamana viitoare sunt preconizate discutii intre responsabili ai SUA si…

- Peste 10.000 de soldați ruși se intorc la bazele lor permanente dupa exerciții de o luna in apropiere de Ucraina, anunța Reuters, citand agenția de presa Interfax și armata rusa. Interfax a precizat ca exercițiile au avut loc in mai multe regiuni din apropierea Ucrainei, inclusiv in Crimeea, pe care…

- Peste 10.000 de soldati rusi s-au intors la bazele lor permanente dupa o luna de exercitii in apropierea Ucrainei, a informat sambata agentia de presa Interfax, citand armata rusa.Potrivit Interfax, preluata de Reuters, exercitiile au avut loc in mai multe regiuni din apropierea Ucrainei, inclusiv in…

- Turcia este pregatita sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in contextul temerilor Kievului privind o interventie militara rusa, informeaza agentia Reuters. „Fie in calitatea de mediator sau prin discutii directe despre probleme, prin…