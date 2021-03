Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a publicat joi in transparenta decizionala proiectul unei ordonante de urgenta prin care stimulul de reinsertie profesionala pentru parintele aflat in concediu de crestere a copilului care se intoarce la munca inainte de 6 luni dupa nasterea copilului se majoreaza de la 650 de lei pe luna la 1.500 de lei. „Astazi am finalizat si propunem in transparenta decizionala un proiect de ordonanta de urgenta prin care modificam cadrul legal pentru concediul si indemnizatia lunara de crestere a copiilor in sensul in care crestem stimulul de reinsertie pentru parintele…