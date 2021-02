Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat miercuri seara ca intr-un an si jumatate, cel mult doi ani, va exista o noua lege a pensiilor cu dosarele recalculate. "Legea pensiilor are doua etape. Are partea legislativa prin care pregatim intreaga formula in baza careia…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, a avut o intalnire cu reprezentantii principalelor structuri sindicale din educatie.O prima tema discutata cu partenerii sociali a vizat proiectul de modificare a legii salarizarii din sistemul public, astfel incat ea sa genereze predictibilitate si sa fie eliminate…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, propune ca unele sporuri ale angajatilor de la stat sa fie sume fixe si nu procente din salariul de baza. Ministrul vrea si 'reajustarea' numarului de sporuri primite de salariatii companiilor de stat.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane de dosare de pensii. "As dori…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, a anuntat joi ca a emis ordinul de ministru prin care se va demara evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din România, proces care va dura maximum 18 luni si va cuprinde aproximativ 5 milioane…

- Corectarea Legii salarizarii si a inechitatilor din sistemul public de pensii au fost principalele teme discutate de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, cu reprezentantii sindicatelor din educatie, potrivit unui comunicat al ministerului de resort. O prima tema a vizat proiectul de…

- Problema majorarii pensiilor a fost tranșata recent de catre ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan:”Este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari, de 138 de miliarde de lei”. Premierul Florin Cițu a…

- Ministrul Muncii: ”Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie. Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca efortul bugetar necesar acestei majorari” Cresterea pensiilor cu 40% este o iluzie, deoarece Romania, in nicio etapa a dezvoltarii ei, nu este in stare sa faca…