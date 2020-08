Declaratiile Ralucai Turcan au fost facute la scurt timp dupa sedinta convocata de presedintele Klaus Iohannis cu mai multi ministri pe tema inceperii scolii.

"Eu vreau sa cred ca toata lumea pleaca in acest efort comun și solidar cu dorința sa se imbolnaveasca un numar cat mai mic de copii. E absurd sa crezi ca nu se va imbolnavi niciun copil, ca nu suntem naivi, insa cu cat va fi mai mic numarul de copii imbolnaviți și cu cat extinderea virusului in comunitate va fi mai redusa, cu atat gestionarea acestei crize sanitare unice va fi mai bine ținuta in frau", a declarat vicepremierul…