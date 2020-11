Raluca Turcan: Liderii PSD sunt cu gândul doar la voturi şi la amânarea alegerilor Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca liderii PSD sunt cu gandul doar la voturi si la amanarea alegerilor, in speranta ca pana in primavara PNL va mai pierde puncte.



"Sunt cu gandul doar la voturi. Si la amanarea alegerilor, in speranta ca pana in primavara vom mai pierde noi puncte. Ati uitat oare cand ati contestat legile nostre, care protejau oamenii, la CCR? Ai uitat ca din cauza voastra au iesit oameni din spital, infectati cu COVID, cu riscul sa-si imbolnaveasca familiile sau cunoscutii? Ati uitat ca lideri de-ai vostri faceau parada la televizor ca nu poarta masca si ca masca…

Sursa articol: agerpres.ro

