Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani, care avea permisul de conducere de mai putin de un an, a fost depistat de aparatul radar noaptea trecuta, 30 noiembrie, in timp ce mergea cu 190 de kilometri pe ora pe primul lot din Autostrada de Centura a Capitalei, deschis ieri dupa-amiaza circulației, anunța Poliția Romana.„In…

- Incepand de miercuri, 29 noiembrie, se poate circula pe aproximativ 10 kilometri din primul lot al Autostrazii de Centura a Bucureștiului, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, intr-un mesaj publicat pe Facebook.„S-a deschis circulația pe primul Lot din Autostrada de Centura a Capitalei…

- Lotul 2 Corbeanca-Afumați din Autostrada de Centura Bucuresti (A0) Nord se deschide miercuri, 29 noiembrie, de la ora 15:00, insa doar intre nodurile cu DN1 și A3, a anuntat Cristian Pistol, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Momentan, se va putea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat vineri trei noi contracte pentru proiectarea si constructia a inca 60,52 km de autostrada: tronsoanele 1 si 2 ale autostrazii Sibiu - Fagaras, parte a A13, si sectiunea Suplacu de Barcau - Chiribis din Autostrada Transilvania.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat semnarea contractului pentru construcția secțiunii de autostrada Suplacu de Barcau – Chiribiș. Tronsonul are o lungime de 26,35 de kilometri și se termina aproape de granița cu Salajul. Lucrarile vor fi efectuate de antreprenorul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR anunta lansarea in licitatie a contractelor pentru constructia a trei noduri rutiere importante pe A1, A2 si A3, documentatia transmisa in cursul zilei de luni la ANAP prevazand executia acestor lucrari in 10 luni pentru fiecare dintre…

- Președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, alaturi de reprezentanți din Ministerul Transporturilor, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, delegația ucraineana, constructorul și proiectantul, au participat ieri la o intalnire de lucru la Sighetu Marmației, pe tema construcției…

- Cristian Pistol a aratat, intr-o postare pe Facebook, ca marti a fost desemnat castigatorul contractului pentru elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de modernizare a DN 7C (Transfagarasan), intre km 104 si km 130,8. Astfel, compania Rutier Conex XXI SRL are la dispozitie 8,4 milioane de…