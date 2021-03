Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean (foto deschidere) și alți lilberali au participat, sambata, la o acțiune de impadurire in zona montana a orașului Talmaciu, iar din imaginile publicate pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum in mai…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, apare intr-o poza in remorca unei mașini de teren in care sunt inghesuite nu mai puțin de opt persoane, intre care și un minor, toți fara masca de protecție și cu incalcarea regulilor de distanțare sociala, relateaza site-ul G4Media.ro.Ministrul de resort a precizat,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a participat, sambata, la o actiune de impadurire in judetul Sibiu, nde au fost plantati 1.300 de puieti de gorun si pin, anunța news.ro. ”O zi de primavara in aer liber, intre prieteni si cu gandul la natura - asta au pregatit pentru astazi neobositii voluntari…

- Guvernul a adoptat recent proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a declarat ca bugetul este unul responsabil și sustenabil, in contextul in care ne aflam intr-o criza sanitara și economica. „Constructia bugetara de anul acesta se bazeaza…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19, ca nu a avut nicio reținere in acest sens. „Nu am avut nicio retinere sa ma vaccinez, mai ales dupa un an de zile...

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, dupa ce s-a vaccinat anti-COVID-19, ca nu a avut nicio retinere sa se imunizeze, adaugand ca in tara noastra campania se deruleaza "foarte bine". "Nu am avut nicio retinere sa ma vaccinez, mai ales dupa un an de zile in care am fost ingrijorata…

- Prima tranșa de doze de vaccin anti-Covid pentru intreaga regiune centru a ajuns la Brașov, la Centrul regional de depozitare a vaccinurilor de la Spitalul Militar de Urgenta „Regina Maria”. Dozele vor fi distribuite in judetele Covasna, Harghita, Mures, Alba, Sibiu si Brasov. "Am primit primele loturi…

- Presedintele organizatiei judetene PNL Sibiu, Raluca Turcan, anunța ca pe data de 31 decembrie va fi demarata campania de vaccinare anti-Covid de la nivel județean. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, ii indeamna pe oameni sa se imunizeze anti-Covid. „Vaccinarea anti-COVID19 incepe la Sibiu pe data…