Raluca Turcan: „Discuția despre sporuri la Ministerul Muncii NU urmărește diminuarea veniturilor” „Este greu de acceptat și de ințeles ca, dupa o poziție clar explicata public in mai multe randuri și susținuta prin efortul zilnic al echipei ministerului de a face analiza sporurilor cu responsabilitate, unii ajung sa imi rastalmaceasca declarațiile intr-un efort de trei ore, ca sa-i faca pe oameni sa ințeleaga exact pe dos. Și, culmea, victime ale dezinformarii de acest tip sunt exact acei oameni care muncesc de dimineața pana seara, oamenii pentru care vrem sa rasplatim performanța in sistemul public de salarizare!Punctul meu de vedere cu privire la sporurile acordate din sistemul public de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

