- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei au incheiat, joi, un parteneriat pentru dezvoltarea programului “A doua Sansa”. Ministerul Muncii a stabilit ca sunt 14.000 de persoane fara studii finalizate la nivel primar sau gimnazial, care nu au un loc de munca si al caror venit…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține ca dupa recalcularea pensiilor, in jur de 4 milioane de pensionari vor beneficia de majorari consistente la venituri. Procesul de recalculare a pensiilor va dura aproximativ un an și jumatate. Estimarea a fost facuta de ministrul Muncii, Raluca Turcan. Potrivit…

- Deputatul PSD Daniel Suciu a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca proiectul Puterii privind interzicerea cumulului pensie-salariu in domeniul bugetar excepteaza institutii cu „venituri spectaculoase”, dar ii afecteaza pe cei care lucreaza in mediul rural. „M-as fi asteptat, va spun sincer,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca intenționeaza sa modifice Legea salarizarii astfel incat sporurile acordate bugetarilor sa nu fie mai mari de 20% din nivelul salariului de baza și sa fie acordate pentru cei care muncesc la distanțe foarte mari sau in condiții extrem de periculoase, iar…

- Ieri, presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca este drept ca in sistemul public pensia sa nu poata fi cumulata cu salariul. „Consider ca este un lucru drept. Nu cred ca este normal ca un om, cu atat mai mult daca a fost politist, de exemplu, in Politiile locale vedem foarte multi angajati care…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a explicat duminica, la Prima TV, ca varsta de pensionare ramane la 65 de ani, dar angajatii din sistemul public pot opta ca dupa aceasta varsta sa mai munceasca pana la 70 de ani, dar in aceasta perioada pensia nu va fi cumulata cu salariul de la stat. Adica sa se pensioneze…

- Alocațiile copiilor intra majorate cu 20% de la 1 februarie, a anunțat miercuri seara Ministrul Muncii, Raluca Turcan, la TVR 1. Ministrul Turcan a spus ca de luna viitoare alocațiile copiilor vor intra majorate, iar in privința celei de-a doua majorari, tot cu 20 de procente, ce urma sa se aplice in…

- Campania nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va demara in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, a anuntat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem in etapa de…