Raluca Turcan ar fi semnat avizul de funcționare al azilului „Sf. Gabriel cel viteaz” din Voluntari Raluca Turcan ar fi semnat avizul de funcționare al azilului „Sf. Gabriel cel viteaz”. In documentele intrate in posesia Realitatea PLUS apare semnatura Ralucai Turcan, pe vremea cand era ministru al Muncii. Raluca Turcan ar fi semnat avizul de funcționare al azilului „Sf. Gabriel cel viteaz”. Documentele de acreditare au semnatura fostului ministru – Raluca Turcan. Realitatea PLUS a intrat in posesia unor documente care arata ca fostul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a semnat autorizația de funcționare pentru Sfantul Gabriel cel Viteaz, azilul din Voluntari de la care a pornit intreg scandalul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

