Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata de jurnalisti ce vor face parlamentarii PNL, Raluca Turcan, a declarat, intr-o conferinta de presa: "Niciun parlamentar al PNL nu a votat pentru motiunea de cenzura initiata de PSD. (...) Dupa acest vot, in conditiile in care noi sustinem organizarea de alegeri anticipate, tinand cont ca…

- Vicepremierul interimar Raluca Turcan a anuntat, sambata, ca toti parlamentarii PNL vor fi prezenti la vot, dar se vor abtine de la a vota investirea unui nou Cabinet, cu scopul de a fi declansate alegerile anticipate. Intrebata de jurnalisti ce vor face parlamentarii PNL, Raluca Turcan, a declarat,…

- Vicepremierul demis Raluca Turcan afirma ca "depesedizarea" va continua si ca Guvernul si-a facut datoria adoptand ordonante de urgenta. Ea spune ca PNL va merge spre anticipate. "Parlamentarii PNL vor fi prezenti la votul de investire a urmatoarelor guverne, dar se vor abtine de la vot, ca sa putem…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca Guvernul va reglementa organizarea alegerile anticipate, astfel incat aceste alegeri si cele locale sa aiba loc pana in 28 iunie, la diferenta de o zi sau maximum o saptamana.

- Prinde din ce in ce mai mult contur in PNL varianta ca liberalii sa forțeze in Parlament inițierea unei moțiuni de cenzura din partea Opoziției ca urmare a asumarii raspunderii Cabinetului Orban pe un pachet de legi care deranjeaza formațiuni politice cheie in demiterea GuvernuluI.Citește…

- Ludovic Orban (premier), Raluca Turcan (vicepremier) și Robert Sighiartau (secretar general PNL) vor incepe discuțiile cu partidele parlamentare sa vada daca exista o majoritate pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate. Ca sa se ajunga la anticipate, este…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat luni, la Antena 3, ca „deciziile sunt luate” astfel incat sa se organizeze alegeri parlamentare anticipate „cel mai tarziu in aprilie”, ca nu poate el sa anunțe demisia premierului Ludovic Orban pentru ca trebuie ca prim-ministrul sa faca anunțurile…

- Presedintele Klaus Iohannis are, vineri, o noua intalnire cu premierul Ludovic Orban si cu vicepremierul Raluca Turcan, la intalnire urmand sa participe si ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos.