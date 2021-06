Raluca Turcan: Anul viitor pensiile vor creşte cel puţin cu rata inflaţiei Actuala legislație privind pensiile va ramane in vigoare și pentru 2022, astfel ca anul viitor pensiile vor crește cel puțin cu rata inflației, a anunțat ministrul Muncii, Raluca Turcan, sambata in timpul unei deplasari la Botoșani, potrivit Hotnews . Noua legii a pensiilor ar urma sa intre in vigoare la finalul lui 2022, potrivit oficialului guvernamental. „Legislatia pe care o avem in momentul de fata ne-a permis ca anul acesta sa mergem pe majorarea pensiilor de 14% facuta la finalul anului trecut si in conditiile in care noua lege a pensiilor, cel mai probabil, va fi gata la finalul anului… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

