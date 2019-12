Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni, la finalul sedintei conducerii PNL, ca liberalii nu se lasa influentati de anuntul presedintelui interimar al PSD, Marcel Ciolacu, despre o posibila motiune de cenzura in cazul in care Guvernul isi angajeaza raspunderea pe legislatia electorala, cu scopul…

- "Este ceva paradoxal. Nu e prima data cand PSD isi da jos propriul guvern. Prima data au dat jos guvernul Grindeanu, si acum tot ei si-au dat jos guvernul. Pe langa cei din partid care au votat azi pentru motiune, au contat si voturile celor din Pro Romania, care tot din PSD au venit. Practic,…

- MOȚIUNE DE CENZURA. Senatorul PSD, Titus Corlațean, a criticat in termeni duri liderii Opoziției, in discursul sau din Parlament, de la votul pentru moțiunea de cenzura. ”Dupa atația ani, cred ca este...

- Intrebat daca crede ca motiunea de cenzura va trece de Parlament, ministrul Petre Daea a declarat: "Sunt multe schimbari climatice, dar aici nu se intampla nimic". Cat priveste alocarile bugetare facute de catre Guvern catre primarii, decizie care urmeaza a fi luata vineri, Petre Daea a declarat:…

- Lovitura in Parlament. Programul adoptat in plenurile reunite ale Camerelor, in care se prevedea ca moțiunea de cenzura va fi citita astazi și votata sambata a picat la vot.Citește și: Informație INCENDIARA - De ce s-a INTERNAT, de fapt, Gheorghe Dinca la Psihiatrie "Acum s-a terminat,…

- "Acum s-a terminat, nu mai este posibila sambata pentru ca trebuiesc constitutional trei zile. Matematic nu mai avem majoritate. Guvernul va pleca cand trece motiunea. Va spun, nu trece motiunea", a declarat Marcel Ciolacu. Florin Iordache a declarat sedinta comuna din Parlament inchisa. …

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ludovic Orban a reușit sa atinga numarul magic. Chiar l-a depașit. Cu acest numar de 237 in loc de 233, Guvernul cade. Atata doar ca inca nu s-a votat. Iar la vot, cine știe? Și a inceput dansul in Parlament. Ieri, la ceas de seara. Din orice direcție am privi și inspre…

- Reprezentanți ai USR, UDMR, PMP și minoritați s-au intalnit, marți, la Parlament, sa discute despre „urgentarea” moțiunii de cenzura. Ce a ieșit insa este un mare scandal. La aceasta ora, in loc sa darame Guvernul, moțiunea de cenzura scindeaza chiar inițiatorii sai din opoziție.Intalnirea…