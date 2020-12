Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea brusca a temperaturilor exterioare din ultimele zile a generat presiune suplimentara asupra sistemului de incalzire invechit si degradat care se confrunta deja cu misiunea extrem de dificila de a face fata problemelor tehnice majore determinate de lipsa de investitii in modernizare, atentioneaza…

- "Grupul Carmistin, unul dintre principalii jucatori de pe piata agribusiness si procesare de carne din Romania, a semnat o facilitate de credit sindicalizata in valoare de 427 milioane de lei, aranjata de un sindicat de banci format din: Banca Comerciala Romana (membra a Grupului Erste), in calitate…

- ​Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) eligibile vor avea la dispoziție o perioada totala de 90 de zile, dar în 3 reprize, pentru depunerea proiectelor în sistemul informatic, la Masura 3 - granturi de investiții de câte 50.000-200.000 de euro, a anunțat, miercuri,…

- Primul cluster specializat in industria utilitaților și echipamentelor de automatizare, Vestra Industry, a incheiat al treilea trimestru al anului 2020 cu o cifra de afaceri de 70 milioane de Lei, inregistrand o creștere de 32% fața de aceeași perioada a anului trecut. Portofoliul de clienți a crescut…

- Noi finantari nerambursabile disponibile pentru intreprinderile mici si mijlocii din Regiunea Vest prin Regio – Programul Operational Regional (Regio-POR) 2014-2020. Incepand din 30 octombrie 2020, ora 12:00, pot fi depuse cererile de finantare in cadrul noului apel de proiecte pentru sustinerea IMM-urilor.…

- In ședința ordinara din 19 octombrie, Consiliul Local Baia Mare a aprobat un proiect de hotarare privind necesitatea incheierii contractului de credit de investitii in suma de 130.000.000 lei și a acordului de garantare incheiate intre Banca Comerciala Romana SA si Municipiul Baia Mare. Mai exact, este…

- Lipsa medicilor ramane o mare provocare Foto: radiocluj.ro În încercarea de a rezolva problema deficitului de medici si asistente din spitale, autoritatile iau în calcul mai multe variante, printre care si detasarile din unitatile care nu au o presiune mare, precum si din cabinetele…

- Motivul este acela ca, acum 5 ani, atat Gabriel Oprea, cat și UNPR – partidul pe care il crease de la zero – stateau foarte bine in sondaje, iar acest lucru a deranjat Sistemul. Drept urmare, DNA a fabricat acest dosar politic, acuza Gabriel Oprea, intr-un comunicat emis in numele Uniunii Militarilor…