- Raluca și Ion au trecut prin emoții copleșitoare in seara de 2 decembrie 2021. Concurenta pentru ca urma sa apara intr-o noua emisiune și baiatul pentru ca pregatea o cerere in casatorie.

- Dupa ce Ana a fost ceruta in casatorie de Alex și Andrada de Victor, discuțiile despre o eventuala logodna sunt din ce in ce mai dese și in cuplul format de Maria și Marius. Concurenta de la Mireasa pare sa-i bata apropouri in acest sens partenerului ei, dar el nu pare c-ar vrea sa le ”priceapa”.

- Cererile in casatorie vin una dupa alta in casa Mireasa. A venit randul Anei sa fie ceruta in casatorie, iar gestul facut de Alex a luat-o cu adevarat prin surprindere. Iata prima reacție și primele declarații ale concurentei dupa frumosul moment, la Mireasa-Capriciile Iubirii!

- Raluca a fost foarte afectata de fosta relație. Concurenta de la Mireasa-Capriciile Iubirii s-a vindecat și este fericita alaturi de Ion. Ea susține ca acum nu mai sufera și nu se mai gandește la trecut. Relația evolueaza intr-un mod pozitiv și se pare ca momentele de fericire sunt destul de dese in…

- Brigitte Pastrama a fost orbita de gelozie din cauza soțului ei. Aceștia au primit in vizita un vechi prieten al afaceristului și au povestit din amintirile lor. In trecut, cei doi obișnuiau sa iasa impreuna și sa vorbeasca cu mai multe femei, iar pe vedeta a deranjat-o foarte mult ceea ce a auzit.…

- Platoul emisiunii Mireasa, capriciile iubirii, a fost inundat de lacrimi de fericire. Dupa o perioada mai lunga de timp, Raluca și-a revazut mama și a reușit sa o stranga la piept. Concurenta nu se aștepta la o astfel de surpriza, iar toți cei prezenți in platou s-au emoționat. Iata cum a reacționat…

- Raluca a intrat in casa Mireasa cu gandul sa-și repare inima, dar cum relația cu Ion nu a funcționat, aceasta iși dorea sa mearga mai departe pentru a vedea daca iși poate gasi jumatatea.