- Garbine Muguruza, locul 5 WTA, a devenit, noaptea trecuta, prima spaniola castigatoare a Turneului Campioanelor, ea impunandu-se in finala editiei din acest an in fata estonei Anett Kontaveit, numarul 8 mondial, scor 6-3, 7-5. Finala de la Guadalajara a durat o ora si 38 de minute. Pentru Muguruza este…

- In absența Simonei Halep, care rateaza pentru prima data calificarea la Turneul Campioanelor care are loc in acest an in Mexic, o alta jucatoare din Romania, Raluca Olaru, ar putea avea avea șansa sa intre pe teren in Mexic.La 32 de ani, Raluca Olaru ar putea sa-și indeplineasca visul cu ochii, acolo…

- Raluca Olaru (32 de ani) și ucraineanca Nadiia Kichenok (29 de ani), aflate pe locul 11 in clasamentul Race pentru Turneul Campioanelor, vor fi prezente la competiția din Guadalajara, din postura de rezerve. „Sunt fericita și mandra sa anunț ca eu și cu Nadiia Kichenok ne-am calificat sa mergem la…

- Perechea formata din Raluca Olaru și Nadiya Kichenok (România/Ucraina) a fost învinsa, sâmbata, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie "WTA 500" de la Moscova.Olaru si Kichenok (favorite 4) au pierdut în fața perechii Jelena Ostapenko/Katerina…

- Ashleigh Barty (25 de ani), liderul mondial din WTA, a anunțat ca nu va participa la Turneul Campioanelor de la Guadalajara, care se disputa in perioada 8-15 noiembrie. Australianca a pus absența sa din Mexic pe seama faptului ca vrea sa se concentreze pe ediția din 2022 de la Australian Open, care…

- Perechea formata diin Raluca Olaru și Nadiya Kichenok (Ucraina) s-a calificat, vineri, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Moscova.În semifinale la Kremlin Cup, Olaru si Kichenok (favorite 4) au trecut de cuplul rus Natela Dzalamizde/Kamilla Rakhimova,…

- Australia Open, turneu care va avea loc la Melbourne intre 17 și 30 ianuarie 2022, s-ar putea disputa fara o parte dintre sportivii de top, din cauza pandemiei de coronavirus care ține in alerta autoritațile locale, informeaza DigiSport.Premierul statului australian Victoria, Daniel Andrews, a anunțat,…

- Craig Tyzzer, antrenorul lui Ashleigh Barty, a dezvaluit ca jucatoarea de primul loc al clasamentului mondial ar putea sa nu-și apere trofeul la Turneul Campioanelor din cauza condițiilor "ridicole". Competiția a fost mutata din China în Mexic, la Guadalajara, la 1.500 de metri altitudine.…