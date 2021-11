Stiri pe aceeasi tema

- O relație neașteptata s-a format intre doua vedete din showbizul de la noi. Tudor Sișu din „La Familia” traiește o poveste de iubire cu Bia Khalifa, concurenta de la „iUmor”. Intr-un interviu pe larg pentru Cancan, ea a facut dezvaluiri despre relația lor, a spus ca sunt la inceput, dar sentimentele…

- Ana Porgras a reușit sa il uite total pe Zanni. Fosta concurenta de la ‘Survivor Romania 2021’ a plecat intr-o mica vacanța alaturi de noul iubit. Unde se afla tanarul cuplu? Unde a plecat Ana Porgras alaturi de noul iubit: l-a uitat definitiv pe Zanni Ana Progras are un iubit alaturi de care petrece…

- Bianca Dragușanu și Catalin Botezatu au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc, in urma cu mulți ani. Cei doi au trait o adevarata poveste de dragoste, iar in acest moment au ramas in relații extrem de bune și se bucura de o frumoasa prietenie. Iata ce declarații a facut…

- Lidia Buble are un nou iubit, dupa desparțirea de Razvan Simion. Artista este foarte fericita alaturi de noul partener, Harlys Becerra, și face primele declarații despre povestea sa de dragoste.Este fericita, iar asta se vede pe chipul ei. Lidia Buble are un nou iubit, insa prefera sa-și țina relația…

- E oficial! E vestea pe care toți admiratorii Lidiei Buble au așteptat-o cu sufletul la gura! Ei bine, Lidia Buble și Harlys Becerra și-au oficializat relația pe site-urile de socializare. Concurenta de la Asia Express a postat prima fotografie cu partenerul ei de viața. Iata cum s-au fotografiat cei…

- Ruxi și Viviana Sposub de la „Bravo, ai stil! Celebrities” au fost prietene, insa puțini știu motivul pentru care s-au certat. Ruxi a spus ce s-a intamplat intre ea și iubita lui George Burcea. Viviana Sposub este noua concurenta de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, insa nu toate fetele s-au bucurat…

- Andreea Raicu a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, chiar in prima zi de școala. Vedeta a atașat o imagine in care apare alaturi de tatal ei și a dezvaluit care este cel mai mare regret pe care l-a avut vreodata. „Exact azi, in urma cu 20 de ani, tata a plecat sub privirea mea. E un…

- Nicoleta Nuca este acum noua concurenta de la ”Bravo, ai stil” și se bucura de un real succes atat de plan profesional, cat și pe plan personal. Artista traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 4 ani și a povestit cum a inceput totul. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, iar de atunci…