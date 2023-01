Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) s-a clasat pe locul 34, duminica, in etapa a opta a Raliului Dakar, disputata pe o distanta de 822 de kilometri, intre Al Duwadimi si Riad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sauditul Yazeed Al-Rajhi si copilotul sau german Dirk Von Zitzwewitz (Toyota) au castigat sambata etapa a 7-a a Raliului Dakar la sectiunea auto, in timp ce la clasa moto etapa a fost anulata din cauza conditiilor meteorologice, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Potrivit clasamentului provizoriu al…

- Pilotul qatarian Nasser Al-Attiyah (Toyota) a castigat joi cea de-a cincea etapa a Raliului Dakar, un traseu in bucla la Ha'il, in lungime totala de 645,04 km, dintre care 373 km cronometrati, potrivit Agerpres.Al-Attiyah a fost inregistrat cu timpul de 4 h 13 min 23 sec, reusind sa-l devanseze cu 1…

- Pilotul spaniol Joan Barreda (Honda) s-a impus in etapa a patra a Raliului Dakar 2023, la clasa moto, desfasurata in bucla la Ha'il (Arabia Saudita), pe un traseu de 574 km, dintre care 425 km de proba speciala, in timp ce pilotul roman Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat al 38-lea, potrivit Agerpres.Barreda,…

Pilotul Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 38 in etapa a doua a Raliului Dakar, disputata pe o distanta de 589 kilometri, intre Sea Camp si Alula.

- Americanul Mason Klein (KTM) a castigat, la clasa moto, cea de-a doua etapa a Raliului Dakar, in timp ce romanul Emanuel Gyenes a incheiat etapa pe locul 38, la 43 de minute și 52 de secunde de invingator.

- Campionul mondial in exercițiu și deținatorul titlului in Raliul Dakar, Sam Sunderland, a fost duminica victima unei cazaturi in proba speciala a primei zile și a fost nevoit sa abandoneze dupa 52 de kilometri. Romanul Emanuel Gyenes a rulat prudent și a

- La Iași se desfașoara ultima etapa din Campionatul de raliuri, Off Road. Organizatorul evenimentului, Raimond Chelban, a precizat ca la start s-au aliniat 65 de echipaje din Romania, Bulgaria și Republica Moldova. In fiecare zi, probele se desfașoara pe trasee care insumeaza o suta de kilometri pentru…