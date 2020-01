Liderul suprem al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Ali Khamenei, a "condamnat cu fermitate ostilitatea" Statelor Unite, dupa atacurile aeriene americane care au vizat duminica o forta pro-iraniana in Irak, relateaza AFP.



"Guvernul, natiunea iraniana si eu condamnam cu tarie ostilitatea Statelor Unite", a scris ayatollahul Ali Khamenei pe contul sau de Twitter, reactionand pentru prima data la raidurile impotriva brigazilor Hezbollah in vestul Irakului, la granita cu Siria.



Mai multe atacuri atribuite de Statele Unite unor factiuni pro-Iran au vizat in ultimele saptamani…