Raheem Sterling, nevoit să plece de la Cupa Mondială din Qatar, după ce i-a fost spartă casa Starul fotbalului englez se intoarce acasa dupa ce locuința sa a fost jefuita, potrivit CNN , dupa ce a lipsit de la meciul naționaleI sale cu Senegalul, caștigat de Anglia cu 3-0. Poliția din Surrey a declarat ca investigheaza in prezent un raport de spargere la o adresa din Oxshott, Leatherhead. „Poliția a fost contactata chiar inainte de ora 21:00 sambata, 3 decembrie, dupa ce ocupanții proprietații au venit acasa și au descoperit ca au fost furate o serie de obiecte, inclusiv bijuterii și ceasuri”, a declarat pentru CNN un purtator de cuvant al poliției din Surrey. Deși poliția a spus ca nu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

