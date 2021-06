Raheem Sterling a fost decorat de regina Angliei

Stiri pe aceeasi tema

- Oameni de stiinta din prima linie in lupta contra pandemiei de coronavirus si atacantul britanic Raheem Sterling care face campanii contra rasismului figureaza printre personalitatile onorate de regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, potrivit listei publicate vineri cu ocazia celebrarii oficiale…

- Elizabeth, care poarta și alte doua nume- Alexandra și Mary- s-a nascut la Londra, prin cezariana, pe 21 aprilie 1926 . A fost botezata de Arhiepiscopul de York in capela privata a Palatului Buckingham pe 29 mai. Cand era mica, familia ii spunea Lilibet. Șanse mici de a urca pe tron Pe tronul Marii…

- Se așteapta ca regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii sa predea rolul regretatului ei soț, prințul Philip, decedat pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani, fiului sau, prințul Charles. Prințul de Wales iși va asuma rolul tradițional al ducelui de Edinburgh in calitate de consort regal. The... The post…

- Printul Philip, ducele de Edinburgh, care a decedat pe 9 aprilie, la 99 de ani, a lasat in urma o avere estimata la 25 de milioane de euro, informeaza online ziarul spaniol ABC, potrivit Agerpres. Sotul reginei Elisabeta a II-a a acumulat averea considerabila timp de peste sapte decenii in care a fost…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a adus un omagiu printului Philip, imediat dupa anuntarea decesului acestuia, la varsta de 99 de ani, si a prezentat condoleante reginei Elizabeth a II-a si familiei regale. ”El a condus familia regala de-a lungul tuturor acestori ani, alaturi de regina.…

- Postul britanic ITV1 va difuza joi un documentar care o prezinta pe regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii prin intermediul imaginilor personale si inedite.Intitulat „The Queen Unseen”, filmul va fi compus din imagini rare, niciodata difuzate, precum si filme de amator. „Este regina noastra, asa cum…