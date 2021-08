Stiri pe aceeasi tema

- Rafinaria Petromidia a fost amendata de Garda de Mediu Constanța cu 50.000 de lei in urma exploziei din data de 2 iulie. Reprezentanții Garzii de Mediu Constanța au anunțat luni, 19 iulie, ca a fost aplicata o sancțiune de 50.000 de lei, in urma deflagrației din data de 2 iulie, in urma careia trei…

- Garda de Mediu a amendat Rafinaria Petromidia cu 50.000 lei pentru ca nu au fost respectate prevederile legale privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. Asta se intampla la mai bine doua saptamani de la explozia care a dus la moartea a trei…

- Unul dintre cei doi muncitori raniți in explozia de la Rafinaria Petromidia a murit in aceasta dimineața intr-un spital din Germania. Conducerea companiei care deține Petromidia au anunțat vestea printr-un comunicat de presa. Barbatul, impreuna cu un alt coleg au fost transferați de la Spitalul Floreasca…

- Cei doi barbați, care au suferit arsuri in urma exploziei de la Petromidia, au fost transferați, luni, la o clinica din Germania. „O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat luni, 5 iulie, o misiune umanitara in Germania, pe ruta Otopeni – Offenbach…

- Doi dintre cei cinci muncitori raniți in explozia de la Rafinaria Petromidia de vineri au fost transferați la Spitalul Clinic de Urgența „Floreasca” București și sunt in coma indusa. Compania anunța ca starea lor este stabila. Cel mai grav ranit dintre aceștia este un operator de 53 de ani care a…

- Incendiul in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia care a dat alarma de grad zero in Constanța a fost stins in aproximativ 3 ore. Din pacate, deflagrația s-a soldat cu un deces și 5 raniți, muncitori care se aflau cel mai aproape de locul exploziei. Dupa stingerea incendiului s-a știut cu exactitate…

- Momentul exploziei de la Rafinaria Petromidia a fost surprinsa de un turist care filma in acel moment marea. Pe filmare se aude o bubuitura puternca, urmata imediat de o flacara imensa și un nor de fum negru. Explozia a avut loc in jurul orei 12.30 și s-a soldat cu un mort și 5 raniți. […] The post…

- Explozia urmata de incendiu produsa, vineri la pranz, la Rafinaria Petromidia a provocat groaza printre angajați care au incercat ingroziți sa scape de pericol. La Petromidia au mers, pentru a coordona intervenția, atat șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (ISU), cat și șeful Departamentului…