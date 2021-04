Rafila susține ideea folosirii maneliștilor în campania pro-vaccinare, cu trei condiții Deputatul social – democrat Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), considera ca ideea implicarii maneliștilor in campania de vaccinare este buna, dar sunt necesare trei condiții. In primul rand, trebuie asigurata o finanțare dedicata, in caz contrar rezultatul urmand a fi indoielnic. „Aceasta idee e buna, cu condiția sa respecte trei cerințe: sa existe coordonarea acestei campanii de informare, sa existe buna credința din partea celor care se implica și sa știe de ce fac acest lucru, sa ințeleaga exact semnificațiile acțiunilor pe care le fac, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

