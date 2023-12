Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola in Romania, Alba fiind considerat potrivit harții transmise de catre instituție un județ cu risc maxim din acest punct de vedere. In prezent, exista un singur caz confirmat in județ.

- Rujeola este o boala a copilariei, dar produce o mortalitate care variaza intre 1 si 3 la mie, a declarat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a incurajat parintii sa isi vaccineze copii.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, miercuri, ca declararea epidemiei de rujeola face posibila accelerarea campaniei de vaccinare, inclusiv vaccinarea la o varsta mai mica, la 9 – 11 luni. El a precizat ca inmultirea cazurilor de rujeola poate pune probleme legate de sanatatea publica,…

- Romania se confrunta cu o epidemie de rujeola, iar preocuparile cresc odata cu numarul alarmant de cazuri raportate. In contextul acestei crize, este esențial sa cunoaștem simptomele acestei boli contagioase și complicațiile potențiale, pentru a proteja sanatatea.

- Avand in vedere creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum și numarul mare de spitalizari in secțiile de pediatrie și boli infecțioase al copiilor infectați, Ministerul Sanatații a declarat marți epidemie de rujeola la nivel național, scrie observatornews.ro .

- Ministerul Sanatatii a anunțat, marti seara, ca a declarat epidemie de rujeola la nivel national, precizand, intr-un comunicat de presa, se inregistreaza 2.000 de cazuri in 29 de județe."Avand in vedere creșterea ingrijoratoare a cazurilor de rujeola, precum și numarul mare de spitalizari in secțiile…

- Medicii trag un semnal de alarma cu privire la un inceput de o epidemie de rujeola. Specialiștii susțin ca poate da complicații neurologice foarte serioase. “Este o creștere semnificativa. Putem sa vorbim de inceputul unei epidemii de rujeola. Fusese eradicata prin vaccinare. Este periculoasa in faza…

- Vaccinarea reprezinta un drept si nu o obligatie, iar continutul Strategiei Nationale de Vaccinare nu are nimic de a face cu obligativitatea imunizarii. Este mesajul pe care a dorit sa-l transmita din nou ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Ministrul Sanatatii a participat, la Parlament, la „Ora…