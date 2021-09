Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila l-a criticat dur pe premierul Florin Citu pentru modul in care a gestionat situatia privind pandemia de coronavirus in Romania. Deputatul PSD il acuza pe Florin Citu ca in loc sa pregateasca spitalele pentru valul patru, a incurajat organizarea de festivaluri, acestea fiind adevarate…

- Recentele declarații pe care le-a facut șeful Guvernului, liberalul Florin Cițu, cu privire la nunțile din zonele in care s-a remarcat o creștere a incidenței COVID-19 nu au fost trecute cu vederea de catre profesorul Alexandru Rafila. Rafila, deputat PSD, nu a ezitat sa-l critice pe actualul premier,…

- Fostul ministru al Justiției in Guvernul Cioloș, Raluca Pruna, a amintit, dupa decizia premierului Florin Cițu de miercuri seara, ca “PNL a avut un ministru al Justiției numit Chiuariu, condamnat penal pentru fix ce face Cițu acum: PRESIUNE pentru viza de legalitate a MU.” Cat despre numirea lui Lucian…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, critica, luni, in termeni duri, intr-o postare pe Facebook, lipsa de reacție a liderilor USR – PLUS in scandalul legat de dosarele din SUA ale premierului Florin Cițu. Reacția lui Tudose vine la scurt timp dupa ce liderul USR-PLUS Dacian Cioloș a spus,…

- Incidentul in care a fost implicat premierul Florin Cițu, in SUA, in urma cu doua decenii, ar trebui sa fie un subiect incheiat, transmite Dan Voiculescu intr-o postare pe blog. Fondatorul doctrinei umanismului pragmatic afirma ca orice atac din motive politicianiste este rușinos și lipsit de demnitate,…

- Jurnalistul Corina Dragotescu, stabilit in SUA de mai mulți ani, explica infracțiunea pentru care Florin Cițu a stat in inchisoare și a platit amenda, dar face și un comentariu amar, in final, in care compara scandalul lui Cițu cu situația in care s-ar putea afla un cetațean obișnuit. “Asa, pentru stiinta.…

- Administrația Prezidențiala a anunțat in urma cu puțin timp ca președintele Klaus Iohannis a semnat cele doua decrete. Este vorba despre decretul de revocare a lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor Publice. Totodata Klaus Iohannis l-a numit pe premierul Florin Cițu, interimar la…

- Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu, a declarat Ludovic Orban, in replica la afirmația de joi seara a lui Florin Cițu, potrivit careia a „convins o Romanie” sa fie prim-ministru și sa fie susținut de coaliție. „Preferința pentru Florin Cițu (n.r.…