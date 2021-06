Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat vineri ca ordonanta de urgenta prin care se transfera un numar de paturi spitalicesti din sistemul public in cel privat va avea ca efect scaderea finantarii spitalelor publice, dar si instituirea pentru pacienti a unei co-plati pe care multi nu si-o pot permite. "Prin aceasta ordonanta creste in acest moment proportia paturilor alocate sectorului privat care sunt in contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. OUG prevede ca numarul paturilor care pot fi contactate de operatorii privati poate creste cu 10%, acest lucru este cuplat cu alt mecanism,…