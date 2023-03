Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a participat vineri, 17 martie, la Targu Mureș, la inaugurarea Centrului Național de Realitate Virtuala Aplicata in Medicina. Investiția, in valoare de 4,2 milioane de euro, fara TVA, a fost realizata din venituri proprii de Universitatea de Medicina,…

- In perioada 17 – 19 februarie 2023, dupa o pauza de trei ani, a avut loc „Intalnirea Naționala a Studenților Farmaciști" din Ungaria, in localitatea Szeged. In cadrul evenimentului, Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș a fost reprezentata de…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures, profesor doctor Leonard Azamfirei, a semnat, marti, un protocol cu rectorul Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, profesor universitar doctor Diana Mos, pentru organizarea evenimentului…

- Semnalam apariția numarului 4/2022 al revistei "Alumni", publicație editata de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" Targu Mureș, in cadrul proiectului "Internaționalizarea UMFST "George Emil Palade" din Targu Mureș, intre continuitate și descoperire…

- Manualul Barron"s „Anatomie si fiziologie umana pentru admitere la facultatile de medicina", care a fost tradus in limba romana de Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mures, fiind impus ca bibliografie de examen inca din anul 2014, a devenit unica…

- Liderul Comunitații Evreiești din Targu Mureș, Vasile Dub, și actorul Rudi Moca, reprezentant al comunitații rome, au participat vineri, 27 ianuarie 2023, la masa rotunda cu tema "Taceri care dor". Evenimentul a fost organizat de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST)…

- In cadrul parteneriatului dintre Muzeul Județean Mureș și Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, marți, 17 ianuarie a avut loc o vizita speciala in Laboratorul de restaurare carte veche. Prin intermediul acesteia, studenți din anul III a de la…

- Rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) "George Emil Palade" din Targu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, a anunțat, in urma cu cateva zile, cu prilejul Discursului Anual susținut in cadrul Galei Festive UMFST, ca licitația pentru construirea Spitalului Universitar…