Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a publicat, miercuri seara, un mesaj dur la adresa PSD și a lui Alexandru Rafila, și a facut acuzații grave fara a prezenta probe in postarea respectiva, in disputa privind banii alocați prin PNRR pentru consultanța proiectelor desfașurate cu…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri, la Antena 3, ca a alocat doar 42% din suma pe care USR o alocase pentru consultanta in PNRR, comentand acuzatia partidului respectiv in legatura cu sumele platite OMS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu spune ca ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, a respectat directivele UE care recomanda folosirea asistenței OMS pentru jaloanele cerute prin PNRR și ca s-a facut o economie de 30 de milioane de euro. USR a susținut intr-un comunicat de presa ca ministrul Alexandru…

- USR il acuza, miercuri, 17 august, pe ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ca a semnat un contract pentru consultanta, de 21 de milioane de euro, cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, organizatie din al carei Consiliu Executiv a facut parte pana in anul 2021.”Luni la rand, reprezentantii…

- USR il acuza, intr-un comunicat de presa, pe ministrul PSD al Sanatații, Alexandru Rafila, ca a semnat „pe șest” un contract prin care acorda 21 de milioane de euro pentru consultanța catre Organizația Mondiala a Sanatații, unde a fost angajat pe post de conducere pana in 2021. In replica, ministrul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, este convins ca Romania nu va intra inca o data in lockdown din cauza COVID-19, chiar daca numarul de cazuri noi este mai mare in fiecare zi. Alexandru Rafila nu crede ca va scadea numarul cazurilor de COVID-19 in perioada urmatoare in Romania, dar este convins…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, este de parere ca numarul cazurilor de COVID-19 nu va scadea in perioada urmatoare, dar a explicat ca este convins ca nu vom mai avea un lockdown si nu vor mai fi impuse restrictii, relateaza news.ro. Alexandru Rafila a estimat, miercuri seara, la Antena 3, ca…

- Celebrul PNRR, care, atenție, jumatate sunt imprumuturi, va fi cheltuit, in mare parte, pe consultanța și asistența tehnica. Organizația Mondiala a Sanatații iși va lua și ea tributul, primind peste 21 de milioane de euro pentru nimic, atata timp cat in contract este prevazut ca OMS va subcontracta…