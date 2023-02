Rafila: Lipsa anumitor medicamente – o problemă europeană Lipsa anumitor medicamente este o problema la nivel european, iar in Romania trebuie sa se vina cu o solutie legata de taxa de clawback, astfel incat aceasta sa nu defavorizeze produsele generice, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, informeaza AGERPRES . „Problema e foarte complexa legat de lipsa anumitor medicamente si ea este de departe o problema care se intampla la nivel european. Au fost numeroase intalniri. (…) Problemele legate de lipsa anumitor produse de pe piata se manifesta in toate tarile din Uniunea Europeana. Criza generata de COVID si ulterior criza economica… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa anumitor medicamente este o problema la nivel european, iar in Romania trebuie sa se vina cu o solutie legata de taxa de clawback, astfel incat aceasta sa nu defavorizeze produsele generice, a declarat, marti, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, s-a intalnit marți cu distribuitorii de medicamente, in contextul in care anumite medicamente lipsesc din farmacii in plin val al infecțiilor respiratorii. „Concluzia este ca nu este o criza de paracetamol si ibuprofen. In momentul de fata, fata de alte state,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, dupa intalnirea de luni cu producatorii de medicamente, ca exista probleme privind o discontinuitate in furnizarea unor peniciline, penicilina cu administrare orala, amoxicilina sau unele combinatii ale amoxicilinei. Acest lucru este cauzat de o intarziere…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat luni, 9 ianuarie, ca unele medicamente nu se gasesc in farmacii in aceasta perioada din cauza creșterii cererii și pentru ca materia prima din China este livrata cu intarziere, relateaza News.ro . Probleme sunt cu furnizarea unor peniciline și amoxicilinei.…

- „A fost o perioada mai dificila pentru ca am avut o crestere neasteptata a numarului de cazuri pentru aceasta perioada a anului. Ultima epidemie serioasa a fost in sezonul 2018-2019, atunci am avut nu mai putin de 200 de decese in care era o legatura de cauzalitate directa produsa de infectia cu virusul…

- 1. Cred ca anul viitor vom trai intr-o spirala accentuata a tensiunilor si conflictelor internationale. Conflictul din Ucraina nu se va incheia prea rapid. El este un nou poligon de incercare pentru relatiile dintre marile puteri. (...) Din pacate, Romania este, inca o data, la incrucisarea acestor…

- Alexandru Rafila a declarat ca in aceasta perioada se inregistreaza o crestere a numarului de viroze respiratorii care afecteaza de multe ori copiii, mentionand ca exista si o presiune asupra productiei medicamentelor din cauza inflatiei si a costurilor cu materiile prime. Ministrul Sanatatii a adaugat…

- Exporturile de petrol rusesc catre Uniunea Europeana au scazut in noiembrie cu 430.000 de barili pe zi, la 1,4 milioane de barili pe zi, fata de luna precedenta, potrivit Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…