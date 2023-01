Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a declarat, vineri seara, la un post TV, ca in condițiile in care veniturile medicilor au crescut considerabil in ultimii 4 ani, i se pare cu atat mai greu de ințeles de ce ar mai lua mita.”Condiționarea actului medical, mai ales pentru pacienții cu boli deosebit de serioase, cum sunt pacienții oncologici,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat ca are ”toleranta zero” fata de cazurile in care medici primesc mita sau alte foloase necuvenite de la pacienti, el referindu-se la cazul sefei Sectiei de Oncologie de la Spitalul Judetean Suceava. Rafila este de parere ca aceasta mentalitate prin…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a spus la Digi24 ca are „toleranta zero” fata de medicii care primesc mita de la pacienti, dar ca trebuie schimbata și mentalitatea oamenilor care „vor sa-și arate recunoștința fața de medici” dandu-le bani sau bunuri. El a facut declarația in legatura cu cazul…

- Ofițerii DGA au mers insoțiți de jandarmi la Spitalul Județean Suceava, joi, in jurul orei 14.30, cel mai probabil in urma unor sesizari privind posibile acte de coruptie. Au fost controlate amanuntit mai multe cabinete medicale si Ambulatoriul de Oncologie din Spitalul Județean Suceava. De asemenea…

- Ofiteri de la Serviciul Judetean Anticoruptie Suceava (DGA) au descins la Sectia de Oncologie a Spitalului Județean de Urgența (SJU) Suceava. Presa locala anunța ca a fost organizat un flagrant pentru luare de mita, joi dupa-amiaza. Ofițerii DGA au venit insoțiți de jandarmi la Spitalul Județean Suceava,…

- Ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție au descins joi seara și au facut percheziții in mai multe cabinete medicale ale Secției de Oncologie de la Spitalul Județean Suceava, inclusiv in cel al șefului de secție, in ambulatoriu, dar și in mașinile unor angajați, cautand,

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat astazi cele 27 de spitale care vor fi construite prin PNRR. Printre aceastea se numara si "Policlinica Municipala, specializarea cardiologie si oncologie, Constanta spital nou" Valoarea proiectului ldquo;Policlinica Municipala, specializarea cardiologie…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Demnitarul a precizat ca vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele…