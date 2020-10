Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a declarat marti ca, din punctul sau de vedere, comunicarea a fost punctul cel mai slab al autoritatilor in aceasta pandemie. "Comunicarea, din punctul meu de vedere, a fost punctul cel mai slab in aceasta pandemie. (...)…

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca unitatile de invatamant preuniversitar din Bucuresti vor trece in scenariul rosu de functionare cand rata de incidenta a COVID-19 la mia de locuitori va fi de circa 3,4 si dupa trei zile de crestere a acesteia. Grupul de Comunicare Strategica…

- O serie de studii din intreaga lume au raportat o tendința tulburatoare: de cand a inceput pandemia de coronavirus, a existat o creștere semnificativa a proporției de sarcini soldate cu moartea fatului, avertizeaza cercetatorii consultați de revista Nature. Cercetatorii spun ca, in unele țari, femeile…

- Politistii au emis in primele sapte luni ale anului 4.856 de ordine de protectie provizorii, cu privire la 5.040 de agresori, majoritatea fiind barbati. In 11 cazuri insa, agresorii au fost minori. Numarul victimelor este insa mult mai mare, iar majoritatea sunt femei, dupa cum rezulta din datele transmise…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Vorbind, luni (31 august) in cadrul unui eveniment electoral tensionat, ministrul german al sanatații Jens Spahn a relativizat masurile dure luate in primavara de executivul de la Berlin. ”Bazandu-ne pe ceea ce știm astazi, va pot spune ca nici frizeriile, nici…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, spune ca numarul de cazuri de infectari cu Sars-CoV-2 va crește “cu siguranța” dupa reinceperea școlilor, potrivit News.ro. El a afirmat, pentru Digi24, ca o astfel de evoluție s-ar fi petrecut in fiecare țara, dar și ca este nevoie sa fie…

- „Pandemia ne-a oferit sansa de a vedea cum ar putea fi lumea noastra: un cer curat si rauri. Covid-19 este o criza de sanatate care se intampla o data la un secol. Dar tot o data la un secol, ne da ocazia de a transforma lumea pe care o vor mosteni copiii nostri – lumea […] The post Șeful OMS, declarație…

- Declarație amuzanta venita din partea secretarului de stat in Ministerul Turismului, Razvan Pirjol care a declarat ca are reale dificultați in a purta masca de protecție pentru ca in momentul in care și-o pune pe fața are senzația ca nu aude ce spun cei din jurul sau. ”Industria ospitalitații este o…