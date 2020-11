Rafila consideră „ciudat” platoul îmbolnăvirilor Covid 19 și oferă o explicație Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și candidat PSD pentru Camera Deputaților considera „ciudata” plafonarea cazurilor din ultimele saptamani și considera ca știe motivul. Totodata, in cadrul conferinței de presa susținuta marți la Prahova, a prezentat un set de masuri ce ar trebui urgent implementate. „Am asistat la o creștere spectaculoasa a numarului de cazuri dupa care s-a intamplat un fenomen aș spune ciudat și-o sa vedem ce se va intampla și in luna decembrie, brusc numarul de teste in Romania s-a „stabilizat”, am ajuns sa testam la fel atunci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Alexandru Rafila semnaleaza cu ingrijorare ca numarul de teste pentru depistarea pacientilor cu COVID-19 a scazut cu 20% de la o zi la alta si sustine, in acest context, ca exista “un blocaj”, intrucat Directiile de Sanatate Publica nu sunt incurajate sa faca testari. Reprezentantul Romaniei…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a avertizat, vineri, la Brașov, ca in perioada urmatoare deceselor provocate de COVID-19 va creșteȘeful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti s-a aratat ingrijorat de faptul ca…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, dr. Alexandru Rafila, a explicat marți, la Antena 3, cand ar putea ajunge primele doze de vaccin anti-COVID-19, dupa intalnirea de la Cotroceni pe aceasta tema: „Sunt doua companii care au terminat studiile clinice, Pfizer si Moderna.…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, iar primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului. Sunt afirmațiile lui Alexandru Rafila, facute sambata seara la Antena 3, unde a vorbit despre tratamentul așteptat de toata lumea.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban,…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre companiile care sunt pregatite sa ofere un vaccin anti-COVID-19 , dar și despre momentul in care in Romania vor fi livrate primele doze. Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, a spus…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre companiile care sunt pregatite sa ofere un vaccin anti-COVID-19 , dar și despre momentul in care in Romania vor fi livrate primele doze. Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, a spus…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, iar primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului. Cel puțin asta a susținut Alexandru Rafila, sambata seara, la un post tv, informeaza Mediafax. Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca situația arata ingrijorator in Romania. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.164. Dintre acestea, 522 sunt internate la ATI. In intervalul 31.08.2020 (10:00)…