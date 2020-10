Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, spune ca in Bucuresti, localitatea cu cele mai multe cazuri de COVID-19, se impune purtarea mastii pe strada in toate spatiile publice, transmite Digi24.Alexandru Rafila atrage atentia ca se va ajunge și la 1.000 de pacienți la Terapie…

- Reprezentanții Primariei Municipiului Aiud au anunțat ca incepand de astazi, 15 octombrie 2020, masca de protecție devine obligatorie in toate spațiile publice deschise din Municipiu, pentru toate persoanele de peste 5 ani. „Conform hotararii CNSU nr. 49 din 13.10.2020, purtarea maștii de protecție,…

- La Ocna Mureș, din cauza numarului mare de cazuri de COVID-19 inregistrate in ultimele 14 zile, masca devine obligatorie in spații publice. De asemenea se reduce activitatea comerciala in piața agroalimentara din oraș. Mai mult se suspenda comerțul ambulant. Masura intra in vigoare de joi, 15 octombrie. …

- Avand in vedere creșterea numarului de infectari cu SARS CoV-2 la nivelul municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, a hotarat in cadrul unei ședințe convocate miercuri, o noua masura de limitare și prevenire a raspandirii COVID-19 la nivelul municipiului. Astfel, incepand cu data…

- Masca de protectie devine obligatorie, de marti, in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) pentru limitarea raspandirii noului coronavirus.

- Din 8 august 2020, masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate din judetul Cluj. Masura a fost luata ca urmare a unei ședințe a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, care s-a desfașurat astazi, 5 august 2020. „CJSU a decis in aceasta seara ca, incepand cu data de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a decis, sambata, ca purtearea maștii este obligatorie in spațiile publice deschise. Excepție de la aceasta masura fac Piața Victoriei și centrul istoric al orașului.„Se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție, astfel…

- Incepand de astazi, 1 august 2020, de la ora 18, purtatul mastii de protectie devine obligatorie in spatiile publice aglomerate si la nivelul judetului Hunedoara. Masura se aplica persoanelor aflate in: targuri, piețe, locuri de pelerinaj/slujbe religioase, evenimente cultural – artistice/sportive…