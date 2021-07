Raffaella Carra, regina televiziunii italiene, a murit la 78 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata, prezentatoarea si realizatoarea de televiziune Raffaella Carra a murit luni la varsta de 78 de ani, potrivit El Pais, potrivit News.ro. Anuntul a fost facut agentiei de presa Ansa de catre Sergio Japino, care i-a fost partener mai multi ani.

- Compozitorul, saxofonistul, clarinetistul si profesorul american de jazz Bob Sands a murit la Madrid la 55 de ani dupa o lunga suferinta, a confirmat trupa sa, Bob Sands Big Band, pe contul oficial de Facebook, relateaza miercuri EFE. "Ieri ne-a parasit dragul nostru Bob Sands. Dupa o perioada lunga…

- Plecata de 14 ani din Romania, Mihaela Cozma este voluntar pe ambulanța intr-un oraș din sud-vestul Spaniei. Munca ei de voluntariat i-a adus recunoaștere chiar din partea familiei regale spaniole. Ea a primit, vineri, Ordinul de Merit Civil de la Regele Spaniei, Felipe VI, alaturi de alți 23 de cetațeni…

- Mama lui Florin Cițu s-a stins, vineri seara, dupa o lunga suferința. „O veste cumplita primita in urma cu puțina vreme de catre premierul Florin Cițu: mama domniei sale, din pacate, s-a stins din viața, astazi, dupa o suferința cumplita și lunga, o lupta pe care a dus-o in aceste saptamani discret,…

- Oana Lis este in doliu, dupa ce a primit vestea cutremuratoare ca tatal sau a murit. Constanteanca Oana Lis trece prin cele mai dificile momente ale vietii sale.Vedeta este in doliu, dupa ce a primit vestea cutremuratoare ca tatal sau a murit.Azi am aflat ca a murit taica meu,in Spania. Nu avem o istorie…

- Anunțul a fost facut vineri la pranz, de Palatul Buckingham. Prințul consort a incetat din viața la Castelul Windsor. Philip a fost cel mai in varsta print consort din istoria Marii Britanii si cel mai in varsta partener de viata al unui monarh in functie. Regina il numea „stanca ei”. In comunicatul…