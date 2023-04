Stiri pe aceeasi tema

- O mina ruseasca a explodat in apropierea salii motoarelor unui reactor de la centrala nucleara Zaporojie, potrivit companiei de stat ucrainene Energoatom, relateaza News.ro . Centrala, care este ocupata de armata Moscovei inca din primele luni ale razboiului, este cea mai mare din Europa, are sanse…

- Un compromis minim in fata unui risc militar in crestere: directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica a vizitat miercuri centrala nucleara ucraineana din Zaporojie in cautarea unei solutii acceptabile pentru Kiev si Moscova pentru a securiza situl.Ideea unei zone demilitarizate in jurul…

- Președintele Ucrainei a declarat ca trupele rusești țin „ostatica” centrala nucleara Zaporojie și ca siguranța acesteia nu poate fi garantata pana cand nu o parasesc, transmite Reuters.

- Rafael Mariano Grossi ”va evalua direct gravitatea situației in materie de siguranța și securitate nucleara in situl respectiv”, se precizeaza intr-un comunicat al AIEA, difuzat de posturi franceze de televiziune. In opinia sa, ”se impune a acționa in acest moment pentru evitarea unui accident”. Directorul…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a avertizat recent vizavi de pericolul reprezentat de situația precara existenta la centrala nucleara de la Zaporojie. Ce se intampla, in realitate, acolo? Siguranța centralei de la Zaporojie atarna de un fir…

- Centrala nucleara din Zaporojie a fost in repetate randuri periclitata de rachete trase de rusi de la debutul invaziei. Tirurile au produs noi intreruperi de curent, care ar putea avea consecințe periculoase.

- Situația ”se complica” in teren, in fața trupelor ruse ce devin tot mai numeroase și a intenselor bombardamente operate de catre acestea, a recunoscut președintele Zelenski in apariția sa video zilnica de sambata. In regiunile Donețk și Zaporojie, acestea au continuat fara intrerupere in ultimele 24…

- Operațiuni militare au loc in apropierea centralei nucleare Zaporojie, din Ucraina, ocupata de forțele ruse. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA), a raportat explozii puternice in zona. AIEA a reinnoit apelurile pentru o zona de securitate in jurul centralei atomice.…