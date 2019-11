RAEDPP Constanta, dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Campusul Social Henri Coanda (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Toate unitatile de deratizare din judetul Covasna vor fi controlate incepand de saptamana viitoare, autoritatile urmand sa verifice, printre altele, respectarea conditiilor de autorizare, nivelul de instruire a personalului si conditiile de depozitare si vanzare a substantelor, informeaza conducerea…

- Patruzeci de preoti din Arhiepiscopia Tomisului au raspuns, astazi, Prezent la chemarea de a dona sange, in cadrul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine CRTS Constanta. Actiunea face parte dintr un sir de donatii desfasurate regulat in Arhiepiscopia Tomisului, in cadrul protocolului de colaborare…

- Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" RAEDPP Constanta a finalizat reabilitarea primei cladiri din cele aflate in reparatii.Este vorba despre un imobil situat pe strada Ilarie Voronca, care era pana de curand in stare avansata de degradare.Daca inainte de reabilitare, peretii si tavanul…