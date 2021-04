Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate cumpara echipamente și mobilier medical, poate construi cladiri sau folosi altele, dar nu poate aduce personal medical, a spus, duminica, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. El spune ca „limita e data de personal”, pentru ca „nu l-am prețuit așa cum ar fi trebuit”, relateaza Mediafax.…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat ca nu exclude o creștere semnificativa a cazurilor de coronavirus. El nu exclude posibilitatea ca Romania sa ajunga la 10 mii de infectari pe zi. „Sunt zone cu cresteri mai mari decat altele, dar masurile, oricat de exagerate par, sunt menite sa incerce sa opreasca…

- Doar circa 4.000 din cele peste un milion de teste destinate școlilor și distribuite Direcțiilor de Sanatate Publica din țara au fost utilizate pana acum, la trei saptamani de la reluarea cursurilor in Romania, a anunțat duminica ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Din informațiile pe care le avem…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a solicitat gasirea de soluții pentru cooptarea medicilor și personalului medical auxiliar in centrele de vaccinare impotriva Covid-19. Intr-o intrebare adresata ministrului sanatații, Vlad Voiculescu, deputatul Ioan Balan a ținut sa aprecieze faptul ca Romania…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ii atenționeaza pe cei de la DSP, sa nu trimița teste rapide de depistare a virusului SARS-CoV-2 in unitatile de invațamant in care nu exista cabinet medical sau personal specializat. „18% din scolile din Romania au cabinet medical. Nu toate aceste scoli dotate cu…

- Din februarie și pana in prezent, spitalele din Romania s-au confruntat cu un fenomen rar - lupta cu o pandemie globala. Iar lupta in prima linie i-a determinat pe medici, rezidenți, asistenți și infirmieri sa ajunga la epuizare. Insa, odata cu riscul...